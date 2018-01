Menino de 2 anos morre após carro pegar fogo em SP

Um garoto de 2 anos morreu na tarde de segunda-feira, após o carro em que estava pegar fogo no bairro Corredeira, em Campos Novos Paulista, a 418 quilômetros de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o menino entrou num Volkswagen Passat que estava estacionado em frente à casa da família por volta das 14 horas.

O garoto estava com uma caixa de fósforos e, ao ascender um dos palitos, o carro pegou fogo. A mãe socorreu a criança e o levou a um pronto-socorro da região, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia da região solicitou perícia para o local e para o veículo e exame necroscópico no corpo do menino.