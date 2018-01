Um adolescente de 13 anos foi detido na noite de anteontem em Ribeirão Preto, no interior paulista, dirigindo um Uno furtado. Uma chave falsa foi encontrada no veículo. Em depoimento, o adolescente disse que encontrou o carro na rua e saiu para dar uma volta. Com a chegada da mãe, ele foi liberado, mas terá de comparecer à Vara da Infância e da Juventude. O carro foi devolvido à proprietária.