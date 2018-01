Menino de 13 anos é detido pela 13ª vez

O adolescente F.R.A, de 13 anos, foi detido, no final da noite de domingo, 4, no Jardim Pedreira, zona sul de São Paulo, na mesma região onde mora, ocupando um Monza vermelho, furtado no dia 5 de março da porta de uma oficina mecânica, em Diadema, no Grande ABC.

Ao volante estava outro adolescente, de 15 anos. Essa seria a 13ª vez que ele é detido, mas, segundo o delegado Leonardo Mendonça Ribeiro Soares, do 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam, onde o caso deste domingo foi registrado, o adolescente F.R.A já havia sido detido outras 14 vezes, portando essa seria a 15ª apreensão. Os dados foram pesquisados pelo delegado durante o registro de ato infracional.

Como o Monza foi furtado, o mecânico José Luiz da Silva não pôde fazer o reconhecimento da dupla, que nesta segunda-feira, 5, será entregue a um representante do Ministério Público, que vai avaliar o destino a ser dado para os dois adolescentes.