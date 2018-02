Menino de 11 anos confessa ter participado de assassinato de idoso em SP

SÃO PAULO - Um menino de 11 anos confessou nesta terça-feira, 26, ter participado do assassinato de um idoso de 69 anos na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. O crime aconteceu em abril deste ano e um laudo já havia comprovado a presença de chumbo na mão do menor, sinal de que ele teria feito um disparo.

O servente José Lopes de Almeida foi morto a tiro na porta da casa onde morava na noite de 21 de abril. Os policiais militares que atenderam o caso encontram o servente caído no portão de sua casa, com ferimentos aparentes no rosto e braço. Ele não resistiu e acabou falecendo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na delegacia local.