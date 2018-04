Menino de 10 anos morre em piscinão na zona leste ao tentar buscar bola de futebol Os bombeiros encontraram, às 15h de ontem, o corpo de um menino que havia desaparecido após cair no piscinão entre a Avenida Aricanduva e as Ruas Costeira e Fortuna de Minas, no Vale do Aricanduva, zona leste de São Paulo. O garoto, que tinha cerca de 10 anos, teria caído por volta das 17h45 de anteontem.