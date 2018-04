Menino baleado é transferido de hospital O menino de 6 anos atingido por uma bala perdida na tarde de sexta-feira durante uma tentativa de assalto a banco em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi transferido do Hospital do Mandaqui para o Hospital Santa Catarina, na região da Paulista, em estado grave. O garoto foi baleado no estacionamento de uma agência bancária, durante uma troca de tiros entre criminosos e policiais. O menino foi atingido na cabeça. Ninguém foi preso.