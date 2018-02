Menino atropelado na zona norte tem morte cerebral, segundo HC

SÃO PAULO - O menino de 3 anos que foi atropelado quando saía de um culto evangélico na noite do último domingo na Vila Medeiros, zona norte da capital, teve morte encefálica confirmada pelo Hospital das Clínicas na manhã desta quinta-feira, 13. Kauan Israel Castro da Silva foi submetido a uma cirurgia na região abdominal e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave desde o dia do acidente.

O pastor da Igreja Visão de Águia, Washington Pirola, de 43 anos, permanece internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A mãe de Kauan continua internada no Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Inicialmente, a polícia havia contabilizado 15 pessoas atingidas pelo Fiat Marea conduzido por Renan Bento da Silva, de 26 anos, que está foragido. O número subiu para 16.

"Ontem, ouvi quatro pessoas e descobri uma 16ª vítima. Ela não chegou a ser registrada no boletim de ocorrência, porque foi para o hospital com os outros feridos", afirma o delegado titular do 39º DP (Vila Gustavo) Marco Antonio Dario.

Ainda de acordo com o delegado, o motorista não parou o carro após atingir o grupo. "Duas testemunhas contaram que o motorista, depois do atropelamento, continuou acelerando para fugir e as pessoas gritaram para ele parar. Ele saiu pela janela do motorista e os dois passageiros estouraram o vidro de trás do carro para sair."

Segundo a polícia, Silva tem passagem por porte ilegal de arma. A polícia encontrou 24 porções de maconha e 15 pinos de cocaína dentro do veículo. Outro ocupante do veículo, um homem de 29 anos que não teve o nome divulgado, também está sendo procurado e tem passagens por roubo, furto e porte ilegal de armas.