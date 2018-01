Meningite deixa duas pessoas mortas em Tupã, interior de SP

Duas pessoas morreram neste fim de semana, em Tupã, no interior de São Paulo, vítimas de meningite, segundo informações da Vigilância Epidemiológica da cidade divulgadas nesta quinta-feira, 2.

Um homem, de aproximadamente 30 anos, que estava internado na Santa Casa do município, faleceu no domingo, 28, e uma mulher, de 26 anos, morreu no último sábado, 27, no Hospital São Francisco de Assis, segundo informações da Vigilância.

O marido da vítima, que apresentou os sintomas de meningite, mas ainda sem o diagnóstico confirmado, e uma menina de 4 anos, com a doença já confirmada, permanecem internados no Hospital São Francisco de Assis.

Segundo a Vigilância epidemiológica, todos os alunos que tiveram contato com a criança internada foram medicados e até esta quinta-feira nenhum havia apresentado os sintomas da doença.