Meninas de 9 anos são mortas em Sorocaba As meninas Nicole Maíra da Silva Nogueira e Maiara Silva, ambas de 9 anos, foram assassinadas a facadas na casa de uma delas, na segunda-feira, em Sorocaba. A Polícia Civil começou a ouvir vizinhos e parentes - a suspeita é que o crime tenha sido cometido por mais de uma pessoa. A polícia trabalha com as hipóteses de vingança e crime sexual. As duas amigas se conheciam desde muito pequenas.