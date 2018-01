Menina vai para a UTI após cair de brinquedo Uma menina de 3 anos teve um traumatismo craniano em um acidente em um parque de diversões em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na noite de sábado, 7. A criança estava no brinquedo conhecido como Centopeia quando a trava de segurança se soltou e ela foi arremessada de cabeça nas ferragens. A prefeitura interditou o brinquedo. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a criança permanecia ontem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o seu quadro de saúde é estável.