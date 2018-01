Menina que caiu do 4º andar de prédio deixa hospital em SP

A menina de 4 anos que caiu no vão da escada do quarto andar de um prédio na Rua Catumbi, no bairro do Pari, zona leste de São Paulo, no último domingo, 20, recebeu alta e deixou o Hospital das Clínicas na noite de segunda-feira, 21, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o acidente aconteceu por volta das 14 horas de domingo, quando a criança brincava na escada com os irmãos. A escada do prédio, que foi invadido e está inacabado, não possui proteção lateral, apenas corrimão. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro.