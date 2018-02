Menina morreu em brinquedo Em 24 de fevereiro, Gabriella Nichimura, de 14 anos, morreu ao despencar do brinquedo La Tour Eiffel, no Hopi Hari. Em férias no Brasil, a adolescente - que morava no Japão - sentou em uma cadeira desativada que estava com a trava solta. Perícia do Instituto de Criminalística apontou falha humana. Em maio, a Justiça de Vinhedo aceitou denúncia contra 12 acusados pela morte.