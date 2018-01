Menina morre eletrocutada após encostar na janela de seu quarto

SANTOS - Uma adolescente de 16 anos morreu nesta quarta-feira, 26, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, após receber uma descarga elétrica ao encostar na grade da janela do próprio quarto. Segundo a Polícia Civil, o choque foi provocado por um fio desencapado que passava pela estrutura de ferro e estava ligado em uma máquina de lavar roupas na área externa da residência.

O caso foi registrado na Delegacia Sede da cidade como morte violenta. "Foi uma fatalidade", declarou o delegado Alexandre Comin.

A vítima morava com a família em uma casa na Rua Nove, no bairro Antártida. Após receber o choque, a garota ficou presa à grade de ferro por um período de três a quatro minutos. Um tio da menina conseguiu desligar o fio da tomada. A adolescente sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levada por parentes ao Hospital Irmã Dulce, mas morreu enquanto recebia atendimento.

Segundo a família, o chão do quarto estava molhado e a jovem não usava calçados no momento do acidente, o que fortaleceu a intensidade da descarga elétrica.

O corpo foi examinado no Instituto Médico Legal (IML) de Santos e liberado. Não há informações sobre velório e sepultamento.