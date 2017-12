Menina morre afogada após ser sugada em piscina em BH

Uma criança se afogou após ser sugada e ter os cabelos presos no ralo da piscina de um parque aquático, na sexta-feira, 3, em Belo Horizonte (MG). Mariana Rabelo Oliveira, de oito anos, foi enterrada neste sábado, 4, no cemitério Bosque da Esperança.

Ela ficou submersa por cerca de 18 minutos na piscina do Parque Aquático do Jaraguá Country Club, na Região da Pampulha. Um salva-vidas do clube socorreu a garota. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi ressuscitada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a vítima para o Hospital Odilon Behrens.

Em nota divulgada no site, a direção do clube decretou luto de três dias. A nota também traz a informação de que a Polícia Civil realizou perícia no local neste sábado. A diretoria do Jaraguá Country Club também informou que dará todos os esclarecimentos necessários à Polícia Civil.

Abaixo, a nota na íntegra:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A Diretoria Executiva, assim como toda a família jaraguense, encontra-se em profunda comoção diante do triste fato ocorrido ontem na piscina do Parque Aquático do Jaraguá Country Club. Estamos todos empenhados no esclarecimento detalhado desse acidente. Daremos todo apoio ao trabalho da Polícia Civil no levantamento das circunstâncias de tal fatalidade. Perícia que está sendo realizada durante este dia na piscina do clube. Informamos que:

- Imediatamente ao prenúncio do afogamento, os guardas vidas tomaram as providências emergenciais, realizando os primeiros socorros na associada que foi levada, em seguida, ao ambulatório médico, sendo acionado, simultaneamente o serviço do SAMU;

- Os paramédicos do SAMU prestaram o atendimento no ambulatório do clube e conduziram a associada ao Hospital para os procedimentos em sequência.

Comungamos com familiares e amigos dessa imensa tristeza e lamentamos profundamente o ocorrido, salientando que todo apoio aos familiares está sendo dado, informando ainda que o Clube encontra-se em luto oficial por três dias".