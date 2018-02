Menina ligou do cativeiro Em dezembro de 2010, uma menina de 8 anos conseguiu ser libertada de um cativeiro, depois que ligou para o 190 da Polícia Militar. Ela achou um celular na casa em que estava durante a madrugada e fez o chamado de emergência. Nos 15 dias de cárcere na zona leste de São Paulo, a garota teve de dormir em um armário e bebia água da torneira do banheiro. Fez apenas três refeições. O acusado do crime era o namorado de uma prima da criança.