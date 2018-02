Menina fica presa em ônibus atacado e sofre queimadura

Os 15 passageiros começaram a sair pelas janelas. Uma menina de 7 anos não conseguiu escapar a tempo e teve queimaduras de primeiro e segundo graus nas pernas. Um passageiro foi atropelado e o motorista Marcelo de Arruda, agredido com uma coronhada. Segundo o motorista, o fogo começou a pegar na roupa da criança e sua mãe, em pânico, apagou as chamas com a bolsa. "Não queriam dinheiro, não queriam nada. O objetivo deles era queimar o ônibus", disse.

A menina foi levada para o Pronto-Socorro Infantil de Carapicuíba e seu estado é estável.

Segundo o delegado Marcelo José do Prado, o ataque foi uma resposta dos bandidos à atuação no combate ao tráfico de drogas na região.

O delegado disse não ser possível associar o caso à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Foi feito um retrato falado do bandido que fez sinal para o ônibus parar. / JULIANA DEODORO