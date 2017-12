Menina ferida em desabamento da Renascer vai para o quarto

A menina Stephanie Batanovi, de 9 anos, que ficou ferida no desabamento do teto da Igreja Renascer, foi transferida da enfermaria para um quarto do do Hospital São Paulo neste domingo, 25, segundo a assessoria do hospital. O caso da criança era considerado muito grave porque ela teve politraumatismo craniano e precisou passar por uma cirurgia. Veja também: Peritos vão reconstituir telhado de igreja MP: igreja renovou alvará sem atestado de engenheiro Galeria de fotos: imagens do local e do resgate às vítimas Todas as notícias sobre o desabamento na Igreja Renascer A garota saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quinta-feira, 22, e foi transferida para a enfermaria. Outras duas mulheres feridas no desabamento continuam internadas no hospital e passam bem, de acordo com o hospital. Texto alterado às 14h32 para correção de informações. Diferentemente do que havia sido informado pela assessoria do Hospital São Paulo, a paciente foi transferida da enfermaria para o quarto do hospital.