Menina ferida em acidente com montanha-russa passa por cirurgia

Uma menina de 11 anos que ficou ferida anteontem na montanha-russa do Playcenter passou por uma cirurgia no nariz, no Hospital Metropolitano, e passa bem, segundo a assessoria do parque. O acidente feriu 16 pessoas levemente - 15 já tiveram alta. O Playcenter disse que está bancando as despesas médicas. Funcionários do parque seriam ouvidos ontem no inquérito aberto pela Polícia Civil, conforme o delegado titular do 23.º DP, Marco Aurélio Batista. De acordo com ele, o inquérito foi aberto para investigar se houve negligência na operação ou na manutenção do Looping Star. Dois carrinhos do brinquedo bateram, ferindo os ocupantes, quando o freio de um deles falhou. Os feridos deverão ser ouvidos na próxima semana.