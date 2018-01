Menina é usada como olheira em arrastão Uma pizzaria na Avenida Imirim, no bairro de mesmo nome da zona norte de São Paulo, sofreu um arrastão às 21h de quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, o grupo usou uma menina como olheira antes do assalto. "Uma menor de idade foi ao restaurante e pediu um copo de água enquanto checava o ambiente. Então o restante do grupo, três maiores e outra menor, entraram e anunciaram o assalto", afirmou o soldado Rogério, da 2.ª Companhia do 47.º Batalhão, que atendeu a ocorrência.