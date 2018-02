Menina é morta por bombeiro em noite com dez homicídios

Uma menina de 10 anos morreu na noite de anteontem vítima de bala perdida no Ipiranga, zona sul da capital, quando voltava da praia com a família. Amanda Fernão Martinho foi atingida por disparo efetuado por um bombeiro que tentou impedir a ação de dois bandidos durante assalto. A morte de Amanda foi um dos dez homicídios registrados entre as 18 h de anteontem e 6 h de ontem, em mais uma noite violenta na Grande São Paulo.

O assalto aconteceu por volta das 20h50 de domingo na Rua das Juntas Provisórias - acesso à Via Anchieta. Um ladrão foi morto e o outro, preso. Um motociclista que passava pelo local ficou ferido.

O bombeiro Eder Nascimento dos Santos, que estava em Mitsubishi Pajero com sua mulher e dois filhos, de 1 e 4 anos, disse à polícia que viu os dois homens em uma moto pararem na frente de um carro preto e anunciarem o assalto. O trânsito estava congestionado. O motorista abordado conseguiu escapar do roubo, acelerando seu veículo.

Com o assalto frustrado, o garupa desceu da moto e caminhou na direção do carro do bombeiro. Santos também tentou fugir da abordagem e acelerou o carro. Segundo Santos, o ladrão deu nesse momento dois tiros na direção do Pajero. Ele reagiu com cinco disparos.

Três tiros atingiram o ladrão que estava na moto. Ele tinha 16 anos e morreu no local. O jovem tinha diversas passagens pela polícia e era filho de um traficante conhecido dos policiais do 95.º Distrito Policial (Heliópolis).

O garupa tentou fugir e, de acordo com o bombeiro, disparou duas vezes. Ele revidou com mais três disparos. Amanda, que estava em um Gol preto com a família, levou um tiro na cabeça. Seus pais e sua irmã, de 14 anos, que iam para a Vila Maria Alta, na zona norte, tentaram socorrer a menina. Ela foi levada ao Hospital do Ipiranga, mas não resistiu.

Outro disparo acertou o motociclista Emerson Borges dos Santos, segurança que passava de moto. Ele foi baleado nas costas, mas não corre risco.

O bombeiro pediu ajuda em um posto de gasolina e diversas viaturas chegaram. Nesse meio tempo, quatro policiais militares em folga disseram ter ouvido os disparos e acabaram abordando o jovem da garupa que fugia. Também foi preso Jeferson Lucas Santos Nascimento, suspeito de ser cúmplice no assalto.

O Estado entrou em contato com o bombeiro e com familiares de Amanda, mas eles não quiseram falar com a reportagem.

Vítimas. Entre as vítimas da violência também está o agente penitenciário Juarez Benedito Ferreira Alves, de 47 anos, morto na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Guarulhos. Quatro homens em duas motos balearam o agente pelo menos dez vezes.

Alves estava de carro com o irmão, que também foi baleado. Ele é o terceiro agente penitenciário baleado desde o início de outubro no Estado.

Foram sete mortes na capital e três na Grande São Paulo. Além de Guarulhos, Osasco e Cotia foram cenários de crimes. Como tem ocorrido nos últimos dias, os matadores repetiram o modo de agir: passaram atirando de moto ou de carro. Às 15h de ontem, dois suspeitos morreram ao trocar tiros com a polícia na Avenida Diretrizes, no Grajaú, zona sul da capital.

Além das mortes, um grupo de pessoas roubou e depredou um ônibus na zona norte. De acordo com a Polícia Militar, um homem acabou detido e três adolescentes foram apreendidos por causa do tumulto.