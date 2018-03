Menina é encontrada morta dentro do carro dos pais em Caraguatatuba-SP

SÃO PAULO - Uma menina de três anos foi encontrada morta, na tarde desta domingo, 9, no bairro Estrela Dalva, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O resgate foi acionado após familiares encontrarem a criança inconsciente dentro do carro dos pais, estacionado na garagem da casa, na Rua Santos Dumont.

Segundo os bombeiros, a menina já estava morta quando uma equipe da corporação chegou ao local. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que o resgate fez manobras de reanimação, mas não obteve sucesso. Os pais da criança, uma dona de casa de 36 anos e um homem de 35, foram ouvidos na delegacia. No depoimento eles disseram que chegaram de um show, por volta das cinco horas, e que a criança havia ficado em casa.

O casal acordou por volta do meio-dia e encontrou a filha no carro. Segundo eles, a menina tinha o costume de brincar no veículo. De acordo com a SSP, a ocorrência foi registrada como morte suspeita. O veículo passará por perícia. O corpo da criança será submetido a um exame necroscópico.