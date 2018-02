Menina é baleada em tiroteio em UPP A estudante Letícia Batista, de 10 anos, foi baleada na perna ontem, durante tiroteio entre traficantes e policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Coroa-Fallet-Fogueteiro, no centro do Rio de Janeiro. Ela foi submetida a cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar e não corre risco de vida. A origem do tiro não havia sido detectada até a noite de ontem.