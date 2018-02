Menina de oito anos morre após ser atropelada e arrastada em Bauru

SÃO PAULO- Atropelada por uma moto e arrastada por uma distância aproximada de 30 metros, a garota Paola Zanino, de 8 anos, morreu nesta terça-feira, 2, em Bauru, a 329 km de São Paulo. O motorista, Cláudio Alves Freire Pinto, de 19 anos, quase foi linchado por moradores da região.

De acordo com a polícia, a garota brincava na rua com amigos quando a moto, em alta velocidade, acertou Paola. O garupa do veículo fugiu. Os populares que presenciaram a cena quiseram espancar Cláudio, mas foram impedidos pela polícia.

Preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Bauru, Cláudio já possuía passagem pela polícia. O segundo homem que participou do atropelamento está foragido.