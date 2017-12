Uma menina de cinco anos morreu no capotamento de uma caminhonete, no final da tarde desta quinta-feira, em Santo André. Maíra Beatriz Nunes viajava caçamba do veículo junto com várias outras crianças. Além da vítima fatal, onze pessoas foram encaminhadas para o Centro Hospitalar de Santo André e liberadas depois de serem medicadas. O boletim de ocorrência foi feito no 4º Distrito Policial de Santo André.