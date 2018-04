Menina de 9 anos sobrevive a acidente de carro em que os pais morreram

SÃO PAULO - Uma menina de 9 anos escapou praticamente ilesa de um acidente de carro que matou seus pais e feriu o ocupante de outro veículo na madrugada desta sexta-feira, 18, em um cruzamento no centro de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O motorista que sobreviveu tem cerca de 25 anos e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Siena preto da família voltava do pronto-socorro da cidade, pela Rua Frei Gaspar, e foi atingido em cheio na lateral esquerda pelo Corsa azul, que vinha pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. O impacto da batida levantou o Siena do chão e o veículo parou na vertical, com os faróis para baixo, em um poste no canteiro central da avenida.

O guarda civil Adriano Martins, de 32 anos, estava num ponto de ônibus próximo ao local e comparou o barulho do acidente à explosão de um botijão de gás. "Foi muito forte, saí correndo e consegui tirar a menina pela janela", contou. Segundo ele, a garota tinha apenas ferimentos leves na mão e chorava pedindo a presença da avó.

Na traseira do Siena, um adesivo representando os membros da família mostrava o homem, a mulher, a menina e um cachorro. O motorista do Corsa foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e submetido a exame de dosagem alcoólica no sangue, ainda sem resultado.