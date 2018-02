Menina de 7 anos tem queimaduras após incêndio de ônibus em Carapicuíba, SP

Atualizada às 9h06

SÃO PAULO - Uma menina de sete anos teve queimaduras de primeiro e segundo graus e um passageiro foi atropelado depois que um ônibus intermunicipal foi queimado por criminosos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, às 20h30 de terça-feira, 30. O ataque, cometido por um grupo de seis jovens, supostamente menores, ocorreu na esquina da Avenida Inocêncio com a Estrada da Guabiroba, no Jardim Santo Estevão.

Segundo a Polícia Militar, três dos supostos adolescentes estavam armados e cobriram o rosto com a camiseta durante o ataque. De acordo com testemunhas, o grupo estava escondido em um beco e surgiu no momento em que o ônibus, da Viação Del Rey, parou.

Os vândalos ordenaram que o motorista, o cobrador e os passageiros descessem, espalharam combustível pelo veículo e atearam fogo. Durante a correria, um dos passageiros, de 31 anos, se feriu no joelho ao descer do ônibus e foi atropelado. Uma menina de 7 anos não conseguiu deixar o coletivo a tempo de escapar das chamas e teve queimaduras de primeiro e segundo graus.

As vítimas foram atendidas inicialmente numa unidade básica de saúde localizada em frente ao local do ataque, e transferidas pela PM para o pronto-socorro Municipal da Vila Dirce. O estado de saúde delas não foi informado. O motorista, antes de descer do coletivo, foi ferido por um dos criminosos com uma coronhada na testa.