Menina de 7 anos é assassinada no centro

O corpo da menina Camila Evangelista da Conceição, de 7 anos, foi encontrado na manhã de ontem na Ladeira Madre de Deus, entrada do Morro da Providência, na zona portuária do Rio. A criança - deixada em uma área usada como lixeira- tinha um corte no pescoço e outros ferimentos. Camila desapareceu quando estava com a família em uma festa perto do morro. Ela foi vista pela última vez às 21h de anteontem, deixando o local de bicicleta. Um laudo da perícia vai dizer se a menina sofreu algum tipo de abuso sexual.