Menina de 6 anos morre ao cair de janela de apartamento quando mãe estava fora Uma menina de 6 anos morreu anteontem ao cair da janela do 5.º andar do edifício onde morava, na Praia Grande, Baixada Santista. Não havia rede de proteção na janela e a mãe tinha saído para fazer uma compra no momento do acidente, deixando os três filhos sozinhos. O acidente ocorreu por volta das 22h no bairro Caiçara.