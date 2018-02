Menina de 2 anos pode ter morrido vítima de maus tratos

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

A Polícia Civil suspeita que uma menina de dois anos de idade morta na manhã de domingo, 28, tenha sido vítima de maus-tratos dos pais em Cidade Tiradentes, zona leste da capital. A garota foi internada no Hospital de Cidade Tiradentes no sábado, 27, com diversos hematomas e marcas de mordidas pelo corpo e morreu algumas horas depois.

A médica que a atendeu suspeitou do caso e acionou a polícia. Quinze dias antes, a mesma profissional havia tratado um ferimento na cabeça da menina, justificado pela mãe como consequência de uma queda de cama.

A mãe e o padrasto, moradores da Avenida Ragueb Chohfi, altura do número 7000, prestaram depoimento no 54º Distrito Policial e foram liberados em seguida. A Polícia Civil aguarda o laudo do Instituto Médico Legal que determinará a causa da morte da criança e se ela sofreu algum tipo de violência.