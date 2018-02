Menina de 14 anos vê ladrão matar o pai em assalto na Lapa

Um jovem aparentando 18 anos entrou no bar do comerciante, na Lapa, zona oeste, e exigiu o notebook da menina e o radiocomunicador de Pereira. O dono do estabelecimento tentou correr e foi baleado. O criminoso fugiu com o computador e o rádio. Foi o primeiro caso de latrocínio no bairro neste ano, segundo a polícia.

O comerciante foi levado por policiais militares ao Hospital Municipal da Lapa, mas não resistiu. Segundo vizinhos, Pereira, que era divorciado, morava com a filha em uma casa nos fundos do bar.