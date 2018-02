Menina de 12 anos mata padrasto com jet ski

Uma menina de 12 anos atropelou e matou o padrasto com um jet ski, domingo à tarde em Santa Bárbara de Goiás (GO). Uma mulher de 35 anos e uma criança de 2 também foram atropeladas, segundo a Polícia Civil. Testemunhas disseram à polícia que a própria vítima teria entregue o veículo para a menina dirigir. Ainda de acordo com a polícia, a família estava em uma chácara que é alugada para eventos. Pelo imóvel é possível chegar a uma represa, onde ocorreu o atropelamento. Nenhum parente foi ouvido ainda. A mulher atropelada foi medicada e teve alta. A criança está internada em Goiânia em estado estável.