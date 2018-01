Menina de 12 anos é atingida por bala perdida no centro de SP

Uma menina de 12 anos foi atingida na perna por uma bala perdida na manhã desta segunda-feira, 28, na Rua Solon, no bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a garota foi atingida quando saia da escola, durante uma troca de tiros numa tentativa de assalto na frente de uma agência bancária. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa e passa bem. Ninguém foi preso pelo crime. O caso está sendo registrado no 2.º Distrito Policial.