Menina de 11 anos sofre coma alcoólico A Polícia Civil de Araçatuba investiga quem vendeu bebida alcoólica a uma menina de 11 anos encontrada bêbada, que foi internada em coma alcoólico na Santa Casa da cidade na madrugada de domingo. A garota estava com duas amigas, de 11 e 13 anos. Elas beberam vodca e jurubeba com pinga na Avenida Brasília. A via concentra bares, boates e camelôs que vendem álcool. A menina disse à polícia que nunca havia tomado bebida alcoólica. Ela fugiu de casa às 21h30 para encontrar as amigas e passou mal à 1h30.