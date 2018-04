Menina de 11 anos é estuprada por 14 homens na Praia Grande

SÃO PAULO - Uma menina de 11 anos foi estuprada por 14 homens durante um baile funk na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), divulgadas nesta segunda-feira, 23, a Polícia Civil está investigando o caso.

O caso de abuso sexual ocorreu na semana passada, mas a ocorrência foi registrada somente no domingo, 22, como estupro de vulnerável na delegacia de Praia Grande.

De acordo com a prefeitura da cidade, a criança recebeu atendimento no Pronto-Socorro Quietude. "A unidade tomou todas as medidas pertinentes ao caso. Em seguida, a menina foi encaminhada pelo Conselho Tutelar ao Serviço de Acolhimento do Município e está recebendo todos os cuidados cabíveis com relação à saúde e proteção da criança. Todas as ações são acompanhadas por um conselheiro tutelar", destacou a nota.

Com relação ao baile funk, a Prefeitura de Praia Grande informa que não autoriza a realização desse tipo de evento. Ações para coibir bailes funks e eventos semelhantes costumam ser realizadas pela Polícia Militar com o apoio da prefeitura, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Urbanismo (Seurb).

A SSP informou que a vítima deve passar ainda por exames do Instituto Médico Legal (IML) e que ela foi ouvida pela autoridade policial, com apoio do Conselho Tutelar.

Sobre as câmeras de monitoramento, assim que a Polícia Civil apurar o local exato onde o caso aconteceu a prefeitura disponibilizará imagens que possam auxiliar na investigação dos fatos.

Para garantir o sigilo das informações sobre a criança e seguindo as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o município não vai se pronunciar sobre detalhes do caso.

