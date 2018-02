Menina de 11 anos é baleada na cabeça em tentativa de assalto na Grande SP

SÃO PAULO - Uma menina de 11 anos foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto na Rua Robalo, no Jardim São Carlos, em Itapevi, na Grande São Paulo, na noite desta terça-feira, 26. Ela está em estado gravíssimo.

Dois homens que estavam em uma moto tentaram roubar uma segunda motocicleta, mas o piloto do veículo reagiu ao assalto e um dos bandidos atirou na direção do motociclista. A bala atingiu a garota que estava no quintal de sua casa. O disparo acertou a cabeça da criança. Ela foi levada para o Hospital Geral de Itapevi.

Em seguida, os suspeitos fugiram na moto em que estavam sem concretizar o assalto. Ninguém foi preso até a tarde desta quarta-feira, 27. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itapevi.