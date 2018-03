Menina de 10 anos é a 11ª vítima do naufrágio no Lago do Sobradinho

O corpo de uma menina de 10 anos, a 11.ª vítima do naufrágio ocorrido domingo no Lago do Sobradinho, em Pilão Arcado (BA), foi encontrado na manhã de ontem. Dez crianças entre 1 e 11 anos e uma adolescente de 16 morreram no acidente. As 18 pessoas a bordo eram da mesma família. O barco, com capacidade para seis pessoas, era conduzido por Ailton Andrade, padrasto de uma das vítimas. Ele atribuiu o naufrágio ao vento forte, mas a Capitania dos Portos negou a ocorrência de ventos.