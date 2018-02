Menina de 1 ano morre baleada dentro de carro Uma menina de 1 ano morreu baleada na noite de sexta-feira em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Criminosos em um Vectra emparelharam com o veículo da mãe dela, Priscila de Barros Firmino, de 24 anos, às 19h30. Ela acelerou e alguém do Vectra atirou, atingindo o peito da filha, Geovana Vitória de Barros, que estava na cadeirinha, no lado do carona. O bebê foi levado pela mãe a um hospital, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, 2 horas depois o mesmo bando roubou um carro, após render a motorista e a carona. Ninguém havia sido preso até ontem à tarde.