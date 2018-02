Menina Brenda passa por exames de corpo de delito em SP

São Paulo, 26 - A menina Brenda Gabriela da Silva, de 4 anos, encontrada na última segunda-feira, 25, depois de ter sido sequestrada durante um culto em São Paulo, passou por exames na manhã desta terça-feira, 26, no Hospital Pérola Byington, no centro de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, ela fez uma avaliação inicial ainda na noite de ontem e nesta manhã fez exames complementares.

Os laudos ainda não foram divulgados pelo hospital, localizado na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, em Bela Vista, centro da capital paulista. As conclusões dos exames serão divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A menina Brenda fez exames de corpo de delito na noite da última segunda e a SSP não soube informar quais análises clínicas foram realizadas nesta manhã. A criança, por volta das 15h34, já teria sido liberada do hospital.