Menina baleada na cabeça espera médico por 8 horas

Procurada, a direção do hospital informou que o neurocirurgião escalado para a madrugada faltou ao trabalho. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar o caso.

Os pais de Adrielly informaram que ela foi ferida quando brincava na porta de casa com a boneca que ganhou de presente. A polícia investiga se a bala partiu de traficantes da Favela Urubuzinho, que, segundo testemunhas, comemoravam o Natal com disparos para o alto. Adrielly mora com a família em uma casa entre as Favelas Urubu e Urubuzinho.

O pai da menina, Marco Antônio Vieira, disse ter chegado por volta de 0h30 ao hospital e ter esperado 8 horas pelo neurocirurgião. Marco Antônio pensou que o ferimento fosse apenas um corte e só no hospital soube que Adrielly tinha sido atingida por uma bala.

"Eram muitos fogos. Não percebi que eram tiros", disse. "Soubemos agora pelo policial civil que o médico chegou. Quero minha filha viva. Quero solução, não quero problema", disse Marco Antônio à TV Globo, na manhã de ontem, na porta do hospital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Demissão. De acordo com informações do site da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o neurocirurgião escalado para o plantão noturno de Natal do Hospital Salgado Filho era Adão Orlando Crespo Gonçalves.

Comentarista da TV Globo, o médico Luiz Fernando Correia afirmou ter recebido um telefonema de Gonçalves, que afirmou ter pedido demissão do hospital, razão pela qual não foi ao plantão. A Secretaria Municipal de Saúde disse não ter informação sobre o pedido de demissão do médico.

"A Secretaria Municipal de Saúde e a Defesa Civil lamentam e repudiam o comportamento do profissional e será aplicada punição ao médico", manifestaram-se os órgãos, em nota. Segundo a secretaria, há 18 neurocirurgiões escalados para o plantão de Natal nas quatro grandes emergências da cidade.

Natal violento. Em cinco dias, Adrielly é a segunda vítima de bala perdida no Rio. Na sexta-feira, dia 21, a representante comercial Flávia da Costa Silva, de 26 anos, foi baleada na cabeça dentro de um ônibus, no bairro de Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. Ela morreu na manhã de anteontem.