Menina atropelada por caminhão em SP tem alta; outra vítima morreu

SÃO PAULO - Uma das vítimas de um atropelamento por um caminhão desgovernado na tarde quinta-feira, 14, teve alta ao meio dia desta sexta, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Beatriz, de 9 anos, estava internada no Pronto Socorro do Mandaqui depois de ter sido atingida pelo veículo desgovernado na Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo, junto com outras duas crianças. A menina sofreu ferimentos leves.

Outra vítima, Milena, de 7 anos, morreu por volta da meia-noite desta sexta-feira. Ela havia sido encaminhada ao Hospital das Clínicas com traumatismo craniano pelo helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar.

A terceira vítima, de 13 anos, teve fraturas expostas na perna e foi encaminhada para o Hospital Santa Marcelina, em estado grave. Nesta manhã, ela foi transferida para a UTI.

O atropelamento ocorreu na Avenida Almir Dehar, quando o motorista do caminhão, sem carteira de habilitação, perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e atingiu as crianças.