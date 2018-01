Memória? Dane-se a memória Uma olhadela na paisagem de São Paulo mostra a crescente presença dos prédios de luxo, com apartamentos de andar inteiro, objetos do desejo de muito paulistano nesses dias de explosão imobiliária e crédito facilitado. Pudera. Com tanto carro atravancando as ruas e solapando o precioso tempo do paulistano, nada melhor do que ter conforto no lar após um dia duro na firma.