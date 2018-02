Membro do PCC é preso após tentar subornar PM na zona sul de SP

SÃO PAULO - O homicida Roberto César de Oliveira, de 32 anos, procurado pela justiça e membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que age dentro e fora do sistema prisional paulista, foi detido, juntamente com um comparsa, no início da noite de segunda-feira, 13, na zona sul de São Paulo, após ser abordado por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) e oferecer arma e dinheiro aos PMs em troca da liberdade.

Ocupando um Meriva branco, com duas crianças, supostamente seus filhos, o bandido foi abordado na avenida Santa Catarina, próximo à Favela Alba, região do Jabaquara. Mesmo mostrando uma identidade falsa, o criminoso percebeu que acabaria preso e pediu aos policiais que fossem com ele até a casa da avó das crianças, onde elas ficariam, e de lá seguissem para a casa dele, no bairro vizinho, de Cidade Ademar, pois entregaria aos policiais arma e dinheiro, cerca de R$ 45 mil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fingindo aceitar o suborno, ao chegarem na casa do criminoso, os policiais já receberam das mãos dele R$ 1.800,00 e uma pistola 9mm, de uso exclusivo das Forças Armadas. Oliveira então ligou para o comparsa e pediu R$ 45 mil. O colega de Oliveira, minutos depois, chegou em uma moto trazendo R$ 45.624,00. A dupla acabou detida em flagrante e foi encaminhada à sede do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).