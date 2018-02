Membro do AfroReggae é morto em Realengo A Polícia Civil do Rio investiga o assassinato de Rafael Gonçalves Victorio, de 29 anos, do grupo cultural AfroReggae. Victorio foi morto sexta-feira à noite ao chegar em casa, em Realengo, zona oeste do Rio. Foi feita perícia no local e o corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal para autópsia. Victorio trabalhava no setor de empregabilidade da ONG. No site do AfroReggae consta que ele havia integrado uma facção.