Melhores momentos para sempre

Casais apaixonados vivem relembrando os momentos inesquecíveis, e hoje em dia é cada vez mais fácil rever as cenas em fotografias dignas de um profissional. O Dia dos Namorados é um bom pretexto para renovar ao mesmo tempo o sentimento pela pessoa amada e a câmera que vai testemunhar tudo isso.

As máquinas mais modernas oferecem recursos que facilitam a vida do mais amador dos fotógrafos. São itens como o face detection, que permite o enquadramento perfeito e o foco automático da imagem. O smiley face funciona como um sensor, disparando a máquina automaticamente ao detectar o sorriso de uma pessoa. Outro recurso interessante é o steady shot, que evita fotos tremidas.

A engenheira Juliana Missaglia, de 32 anos, vem registrando a evolução de seu namoro com o administrador Alan Siqueira, de 27 anos, desde o primeiro beijo que trocaram, num carnaval no litoral sul de São Paulo, há pouco mais de um ano. Juliana tem uma máquina que dispara ao detectar um sorriso e faz bastante uso desse recurso: o casal adora tirar autorretratos, dispensando a ajuda de desconhecidos.

Além dessas tecnologias, é importante ficar atento à qualidade da imagem, principalmente se você gosta da praticidade da fotografia digital, mas não abre mão da ampliação em papel. Quanto maior for a quantidade de pixels, melhor a resolução e maior o tamanho da foto impressa. Um exemplo: para imprimir uma imagem no formato 10 X 15 centímetros, a recomendação é ter pelo menos 1,3 megapixel.

Para quem não se adapta ao mundo digital, a Polaroid 300 segue o sistema que deu fama à marca nos anos 70, com filme e foto instantânea. Afinal, como o romantismo, fotografar a pessoa amada nunca sai de moda.

Modelos

Nikon S1000 R$ 2.599

A máquina tem um projetor interno que mostra imagens com até 40 polegadas.

Sony W320 R$ 890

Tem 14,1 megapixels e zoom óptico de 4 vezes. Entre os recursos estão as tecnologias steady shot e smile shutter.

Polaroid 300

US$ 90

O modelo é analógico, ou seja, precisa de filme, que anda em falta no Brasil. Só importando. Cada disparo custa, no entanto, US$ 10.

Canon SX 120 IS

R$ 1.229

Tem sensor de 10 megapixel e zoom óptico de 10 vezes. É totalmente automática. Tem processador digic 4, que garante nitidez e fidelidade das cores das imagens capturadas.

ONDE:

www.submarino.com.br

www.fnac.com.br

wws.fastshop.com.br

www.americanas.com