Melhora situação de abrigo de haitianos; ao menos 780 passaram por alojamento

SÃO PAULO - Pelo menos 780 haitianos passaram pela Missão Paz, no Glicério, na região central de São Paulo, desde abril, quando governo do Estado do Acre começou a pagar passagens de ônibus para os imigrantes conseguirem chegar em São Paulo. E a Prefeitura e o governo do Estado, na época, consideraram a ação da gestão do governador Tião Viana (PT) como sendo de "despejar" na capital os refugiados que se concentravam no Acre.

Hoje, segundo o padre Paolo Parise, que dirige a Missão Paz, a situação do alojamento é melhor. "Aquela época foi uma situação de emergência que exigiu um esforço muito grande. Agora melhorou porque temos também o abrigo da Prefeitura", disse Parise. Em meio à crise, a administração municipal precisou correr para reformar um antigo galpão na Rua do Glicério, ao lado da Missão Paz, para abrigar os haitianos que se apinhavam na paróquia. Hoje, o alojamento já está no limite.

O Estado esteve na tarde desta terça no local e encontrou todas as 120 vagas do preenchidas. Não havia funcionários da Prefeitura no abrigo; apenas os haitianos. No período mais crítico a Missão Paz chegou a ter 220 haitianos, lembra Parise.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania afirmou que tem uma parceria com o governo Federal para a criação do primeiro Centro de Acolhida para o Imigrante da cidade de São Paulo. O local irá abrigar não apenas os haitianos, mas todos os imigrantes que precisarem de algum tipo de assistência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hoje, além dos 120 que estão no abrigo da Prefeitura, outros 30 ainda estão alojados na Missão Paz. De acordo com Parise, a situação começou a se normalizar também em função da diminuição da chegada de haitianos em São Paulo. Ele afirmou que o último grupo chegou na última semana.

A oferta de trabalho também contribuiu. "A maioria foi para fora da cidade, para os Estados do Sul e Minas Gerais. Três empresas alugaram ônibus depois dos exames admissionais." A Missão Paz faz o controle em planilhas de todos os imigrantes que procuram o local. Um balanço mostra que do total de 780 haitianos que passaram por lá, 662 conseguiram emprego de carteira assinada. O número deve subir para 700 em uma semana. Parise tem a relação das atividades que mais empregam os haitianos: construção civil, limpeza, restaurantes e frigoríficos.

Documentos. Durante a crise entre a Prefeitura, Governo do Estado e o Acre, as autoridades de São Paulo pediram para que os haitianos chegassem em São Paulo com documentos e, principalmente a Carteira de Trabalho. O prefeito Fernando Haddad (PT) pediu ajuda para o Ministério do Trabalho e Emprego para agilizar a emissão do documento. Antes disso, o secretário municipal de Direitos Humanos Rogério Sottili cobrou que o governo do Acre deveria ter avisado São Paulo sobre a vinda dos refugiados. Nilson Mourão, secretário municipal de Justiça e Direitos Humanos do Acre respondeu dizendo que seu Estado "não recebeu aviso prévio" quando os primeiros haitianos começaram a chegar.

Congo. Enquanto a força-tarefa feita para agilizar a emissão de carteiras de trabalho, para haitianos, faz com que todos os dias pelo menos 30 refugiados consigam o documento, outros imigrantes demoram até dois meses para emitir os papais. O grupo mais prejudicado é o dos imigrantes do Congo. A Missão Paz abriga hoje 40 congoleses.

"Cria um mal-estar aqui dentro porque eles acham que os brasileiros gostam mais dos haitianos do que dos outros", afirmou Parise. "Eles estão pedindo o mesmo tratamento, estão vindo de um país em guerra que podemos colocar no mesmo nível de um terremoto", afirmou o padre. "Tentamos mandá-los juntos com os haitianos e dizem que eles não são prioridade", afirmou.

O padre cobra soluções globais. "Não tem racionalidade. É tudo na base da emergência, infelizmente." Fugindo do Congo por motivos "políticos", o congolês Jonathan Londala, 27 anos, vai tentar tirar a Carteira de Trabalho em Santo André, no ABC. Lá o tempo para a emissão de documentos é de três semanas. A Missão Paz também encaminha os imigrantes que não são do Haiti para outras cidades da Região Metropolitana já que, na capital, a emissão pode demorar dois meses.