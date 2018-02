Melhora estado de saúde de menino baleado em assalto em Guarulhos (SP)

SÃO PAULO - O estado de saúde do menino baleado durante um assalto a banco em Guarulhos, na Grande São Paulo, é considerado bom, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Hospital Santa Catarina, na capital paulista. Vinícius Riguetti Borges, de 7 anos, está internado desde o dia 20 de janeiro, quando foi atingido por um tiro na cabeça.

De acordo com a unidade de saúde, o menino está consciente, já caminha e alimenta-se normalmente. Um novo boletim médico sobre o estado de saúde da criança deverá ser divulgado na próxima semana.

Vinícius estava no banco traseiro de um carro no estacionamento da agência do Itaú na Vila Galvão quando foi baleado. Segundo a Polícia Militar, o menino foi atingido em uma troca de tiros entre criminosos e policiais durante um assalto ao banco. A criança foi levada para o Pronto-Socorro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Depois, ele foi transferido para o Hospital Santa Catarina, na região da Paulista. Em janeiro, a vítima passou por uma cirurgia para a retirada do projétil. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a bala entrou pela base do nariz e se alojou na lateral do cérebro.