Melhor horário para volta da praia é hoje de manhã

Antecipar a viagem para o período da manhã é uma das dicas para quem não quer ficar preso em congestionamento. O trânsito mais intenso é esperado entre as 16 horas de hoje e às 2 horas de segunda-feira. As estradas voltam a lotar a partir das sete horas da manhã, de acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelos sistema Anchieta-Imigrantes.

"É muito importante planejar a viagem. Não dá para esquecer de fazer um check up rápido no carro antes de pegar a estrada", diz Eduardo Di Gregorio, 49 anos, gerente de atendimento da Ecovias. "Muitos dos chamados de emergência na rodovia partem de motoristas que ficaram sem combustível no meio do caminho", diz Gregorio.

Hoje, as seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta estarão abertas para a subida da serra. Para o atendimento de emergência, o motorista terá a disposição 80 guinchos, cinco motos no trecho de serra e ainda o telefone 0800 197878. Quase toda a estrada, 90%, está coberta por um sistema de câmeras. O acostamento só deve ser usado em caso de emergência.

"Tudo isso está funcionando para que ninguém fique sem atendimento. Mas o ideal é que o carro não quebre e não haja acidentes para evitar morosidade."

Para aumentar a segurança, Gregorio diz que o motorista deve ter calma e evitar mudar de pista se não houver de fato necessidade. "O zigue-zague ocasiona muitos acidentes entre motos e carros." /V.F.