Melhor horário na volta a SP é até 15h de domingo

O paulistano que deixar a capital neste feriado da Independência deve programar a volta a São Paulo para antes das 15 horas do domingo, segundo recomendação das principais concessionárias de rodovias do Estado. A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, vai implementar a Operação Subida a partir de amanhã.

A concessionária estima que cerca de 340 mil veículos usarão as duas rodovias neste feriado. Até o começo da noite de ontem, 70 mil carros haviam passado pelo sistema - o que provocou congestionamento de 24 km na Anchieta e de 42 km na Imigrantes.

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga a capital ao leste do Estado e ao Rio, o trânsito será mais intenso na volta das 16h às 20h de domingo, segundo a concessionária NovaDutra. No Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, a previsão da ViaOeste é de que haja congestionamento até as 22 horas do domingo.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, por onde devem passar 600 mil veículos no feriado, haverá um esquema especial para caminhões entre hoje e domingo, das 14h às 22h.

Os caminhões com destino à capital não poderão trafegar pela Rodovia dos Bandeirantes entre os km 47 e 23, segundo a concessionária Autoban. Eles devem trafegar pela Rodovia Anhanguera, cujo acesso fica na saída 48 da Bandeirantes.

Saída de São Paulo. Quem resolveu sair da cidade ainda ontem enfrentou 228 quilômetros de congestionamento no começo da noite. O índice é quase o dobro do normalmente registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nas noites de quinta-feira, mas menor do que o recorde histórico da capital (295 km, em 1.º de junho deste ano). O trânsito acima da média começou ontem na hora do almoço.