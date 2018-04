Meio Agente 86, meio Mr. Bean Claro que o trapalhão suspeito do atentado frustrado pelos camelôs da Times Square não agiu sozinho. Ele foi, decerto, só o cara que estragou tudo que estava planejado pela organização terrorista. Só se fala disso no Paquistão! Faisal Shahzad é a grande piada do momento no mundo islâmico. Tudo bem que ele tenha esquecido as chaves de casa e da caminhonete de fuga na ignição do carro-bomba, mas por que diabos o cara cismou de trocar de camisa no local do crime, caramba, diante de 82 câmeras de vigilância policial?