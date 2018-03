Meia-irmã de 2 anos é incluída em processo Com apenas 2 anos, a meia-irmã do garoto Sean Goldman foi incluída como parte interessada no processo que discute a guarda do menino. Há anos a família brasileira do garoto e o pai biológico, o americano David Goldman, disputam na Justiça com quem Sean deve viver. Desde o fim de 2009, o menino mora nos Estados Unidos com o pai, mas agora os parentes brasileiros tentam reverter a decisão.